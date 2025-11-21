Talas'ta Yaşlılara Yönelik Güvenli Telefon Kullanımı Eğitimi

Eğitimlerde, akıllı telefonların etkin ve doğru kullanımı, dolandırıcılık yöntemlerinin tanınması, sosyal medya ve bankacılık uygulamalarında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri gibi önemli konular ele alınacak. Alanında uzman emniyet yetkilileri, katılımcılara günlük yaşamdan örneklerle karşılaşabilecekleri riskleri anlaşılır bir dille aktararak korunma yöntemlerini anlatacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, büyüklerin dijital hayatta kendilerini güvende hissetmelerinin önemine dikkat çekerek, “Büyüklerimiz bizim baş tacımız. Onların teknoloji ile barışık olması ve dijital dünyanın kötü niyetli tuzaklarına karşı bilinçlenmesi için bu eğitimleri düzenliyoruz. Talas’ta güvenli ve huzurlu bir yaşam için dijital güvenlik konusunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eğitimler, 25 Kasım Salı günü saat 13.00’te Osmanlı Evi’nde (Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Camii yanı) ve 28 Kasım Cuma günü saat 13.00’te Selçuklu Evi’nde (Mevlana Mahalle Meydanı) gerçekleştirilecek. 60 yaş ve üzeri tüm Talaslılar, bu ücretsiz programlara katılarak dijital dolandırıcılıklara karşı kendilerini koruma konusunda önemli bilgiler edinme fırsatına sahip olacak.