Talas'ta yatırım fırsatı sürüyor

Geçen hafta satışa sunulan mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 42 daireden pazarlığa bırakılan 26'sının ihalesi, 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.

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  • 26.12.2022 11:39
  • Güncelleme: 26.12.2022 13:24
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Talas'ta yatırım fırsatı sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Geçen hafta satışa sunulan mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 42 daireden pazarlığa bırakılan 26’sının ihalesi, 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.

Bahçelievler Mahallesi Gürsu Sokak AFM Eylül B Blokta bulunan 26 adet 2+1 daire, 1 milyon 550 bin ile 1 milyon 650 bin lira arası muhammen bedellerle satışa sunulacak. Bahçelievler Mahallesi Gürsu Sokakta yer alan daireler, inşaat kalitesinin yanında etrafındaki sosyal donatılarla da dikkat çekiyor. Fatma-Mustafa Hasçalık ilk ve ortaokulunun yanında bulunan daireler ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesis ve spor salonu ile Talas’ın en güzel parklarından birisi olan Muhsin Yazıcıoğlu Parkına da yürüme mesafesinde yer alıyor.

Katılımın yoğun olması beklenen ihale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilecek. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilecek.

Taşınmazların satışından elde edilecek gelir, Talas Belediyesi’nin gerçekleştireceği önemli ve yeni hizmet ile yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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