  • Haberler
  • Gündem
  • Talas'ta Yatırım Fırsatları: Villa ve Daireler İhaleyle Satışta

Talas'ta Yatırım Fırsatları: Villa ve Daireler İhaleyle Satışta

Talas Belediyesi, konut sahibi olmak ve yatırım yapmak isteyenler için özel bir fırsat sunuyor. Akçakaya ve Endürlük mahallelerindeki toplam 31 villa parseli ile Mevlana ve Harman mahallelerinde 2 daire, 19 Haziran'da düzenlenecek ihale kapsamında satışa çıkacak.

Talas'ta Yatırım Fırsatları: Villa ve Daireler İhaleyle Satışta

Ali Dağı manzaralı villa parselleri ve merkezi konumdaki daireler, hem oturum hem de yatırım açısından cazip seçenekler sunuyor. Satışlar, 36 aya varan taksit imkânıyla gerçekleştirilecek. İlk olarak Akçakaya Mahallesi’nde belediyeye ait 5 villa parseli, ardından Endürlük Mahallesi’nde 26 villa parseli satışa çıkarılacak. Mevlana ve Harman mahallelerindeki 2 dairenin satışı ise ihale sürecinin devamında yapılacak.  

Elde edilecek gelir, Talas Belediyesi’nin yeni yatırımlarına kaynak oluşturacak. İhaleler, 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 15.00’te Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenecek.  

Detaylı bilgi almak ve ihale şartnamelerine ulaşmak isteyenler, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54 numaralı telefonunu 2420, 2421 ve 2422 dâhili hatlarıyla arayabilir. Yatırım yapmak isteyenler için başvuruların sona ermesine sayılı saatler kaldı.  

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Genç: 'Tarım ve hayvancılıkta ülkemiz hızla geriye gidiyor'
Milletvekili Genç: “Tarım ve hayvancılıkta ülkemiz hızla geriye gidiyor”
LGS sınavına geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi
LGS sınavına geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi
ASKON Genel Başkanı Aydın, 'Zirveyi, uluslararası bir zirve haline getirmemiz gerekiyor'
ASKON Genel Başkanı Aydın, “Zirveyi, uluslararası bir zirve haline getirmemiz gerekiyor”
Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne 2 bin 886 TL cezai işlem
Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne 2 bin 886 TL cezai işlem
Gül, Arıkan ve Davutoğlu D-8'in 28'inci kuruluş yıldönümünde bir araya geldi
Gül, Arıkan ve Davutoğlu D-8’in 28’inci kuruluş yıldönümünde bir araya geldi
Kayseri Gündem'den Dr. Resul Coşkun, Üç Dalda Aday Gösterildi!
Kayseri Gündem’den Dr. Resul Coşkun, Üç Dalda Aday Gösterildi!
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!