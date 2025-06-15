Talas'ta Yatırım Fırsatları: Villa ve Daireler İhaleyle Satışta

Ali Dağı manzaralı villa parselleri ve merkezi konumdaki daireler, hem oturum hem de yatırım açısından cazip seçenekler sunuyor. Satışlar, 36 aya varan taksit imkânıyla gerçekleştirilecek. İlk olarak Akçakaya Mahallesi’nde belediyeye ait 5 villa parseli, ardından Endürlük Mahallesi’nde 26 villa parseli satışa çıkarılacak. Mevlana ve Harman mahallelerindeki 2 dairenin satışı ise ihale sürecinin devamında yapılacak.

Elde edilecek gelir, Talas Belediyesi’nin yeni yatırımlarına kaynak oluşturacak. İhaleler, 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 15.00’te Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenecek.

Detaylı bilgi almak ve ihale şartnamelerine ulaşmak isteyenler, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54 numaralı telefonunu 2420, 2421 ve 2422 dâhili hatlarıyla arayabilir. Yatırım yapmak isteyenler için başvuruların sona ermesine sayılı saatler kaldı.