Talas'ta yatırımlara 63 milyonluk yeni kaynak

Belediye Meclis Salonu’nda Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör’ün başkanlığında ve encümen huzurundaki ihale yoğun bir katılımla gerçekleşti. İlk olarak Kiçiköy Mahallesi 2116 ada 5 parseldeki konut arsasının satışa çıkarıldığı ihalede isteklinin bulunmaması sonucu arsa pazarlığa bırakıldı.

Ardından Yukarı Talas’ta bulunan 15 villa arsasının ihalesine geçildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı ihalede 6 villa arsası toplam 44 milyon 585 bin liraya alıcı buldu.

Daha sonra Bahçelievler Mahallesi Gürsu Sokak AFM Eylül B Blok’taki 13 adet 2+1 lüks dairenin satış ihalesi yapıldı. Bunlardan 6 dairenin satıldığı ihalede toplam 11 milyon 10 bin lira gelir elde edildi.

Son olarak Reşadiye Mahallesinde satışa çıkarılan 4 villa arsasının ihalesinde de arsalardan 3’ü toplam 7 milyon 930 bin liraya alıcı buldu.

GELECEK HAFTA DA SATIŞA ÇIKARILACAK

Şeffaf ve katılımcı bir ortamda gerçekleşen ihalede pazarlığa kalan Bahçelievler Mahallesindeki 7 daire, Yukarı Mahalle ve Reşadiye Mahallesindeki toplam 4 villa arsası ile Kiçiköy Mahallesindeki 1 konut arsası 3 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te tekrar satışa sunulacak.

İstekliler taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesini Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2440 numaralı telefonundan alabilecek.

“BÜYÜK PROJELERE KAYNAK OLACAK”

Satış ihalesinden elde edilen gelirin Talas’ta yapılacak büyük projelere kaynak olacağını belirten Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, taşınmazların hem alana hem de satana hayırlı olması temennisinde bulundu.