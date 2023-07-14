Talas'ta Yaz Spor Kurslarına Coşkulu Açılış

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor kursları başladı. Öğrencilerin sevgi seliyle karşılanan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın futbol, basketbol, karate, masa tenisi, güreş ve tekvando branşlarındaki çocuklara seslenerek, 'Sizler bizim geleceğimizsiniz. U11, U14 ve U17 futbol takımlarımız şampiyon oldu. Sizler de her branşta başarılı olarak bizleri gururlandıracaksınız dedi.

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  • 14.07.2023 11:44
  • Güncelleme: 14.07.2023 13:34
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Talas'ta Yaz Spor Kurslarına Coşkulu Açılış
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor kursları başladı. Öğrencilerin sevgi seliyle karşılanan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın futbol, basketbol, karate, masa tenisi, güreş ve tekvando branşlarındaki çocuklara seslenerek, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. U11, U14 ve U17 futbol takımlarımız şampiyon oldu. Sizler de her branşta başarılı olarak bizleri gururlandıracaksınız" dedi.

Kulüp tesislerindeki törenin açılışında konuşan Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan, birinci hedefleri olan A takımı 3. Lig’e çıkardıklarını hatırlatarak; “İlerleyen zamanlarda bu yavrularımız inşallah o takımın birer neferleri olacak. Günden güne devam eden sporcu fabrikası projesinde başkanımızın işaretiyle takımımız daha iyi yerlere gelecek. Sporcu fabrikamızda sayı 600’ü futbol olmak üzere diğer branşlarla binin üzerine çıktı. Sporcu fabrikamızın ilk meyvelerinden U11 takımımızla Kayseri şampiyonluğunu yaşadık. Belediye başkanımıza, kulüp başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu ise bu senenin şampiyonluklarla dolu dolu geçtiğini ifade ederek şöyle konuştu;

"Futbol A takımımızı, Türkiye geneli 260’dan fazla takımın içinden namağlup olarak BAL statüsünden 3. Lig’e başkanımızın desteğiyle çıkardık. Bu sene U11, U14 ve U17 takımlarımız Kayseri şampiyonu oldu. U12 ve U18 takımlarımız da finale kaldı. Şunu demek istiyorum: Gençlerbirliği altyapısında yetişip Fenerbahçe’de yıldızlaşan, dünya devlerinden Real Madrid’e giden Arda Güler evladımız bizi gururlandırdı. Sizler de Talasgücü Belediyespor olarak yarın bir Arda ağabeyiniz gibi altyapımızda yetişip bizleri onurlandıracaksınız. Bizlere desteklerinden dolayı Mustafa Yalçın başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Fahri Başkanı Mustafa Yalçın; “Sevgili çocuklar öncelikle ailelerinize bize güvendikleri için teşekkür ediyorum. İdareci ve teknik arkadaşlarıma çalışmaları için teşekkür ediyorum. Hocalarınız teşekkürü çoktan hat etti. En kıymetlimiz sizlersiniz. O halde sizin iyi yetişmeniz bizin için çok anlamlı. Bugün burada bine yakın öğrencimizle 6 branşta yaz kurslarına devam edeceğiz. 400 öğrencimiz de yaz kış kursa devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olduk. U11, U14, U17’de şampiyon olduk. U18’de final oyladık. Bu başarılar bize güvenip çalışmanızla oldu. İnşallah daha çok başarılar göreceğiz. Bu başarının en güzeli kendinizi yetiştirmek için bir disipline girmek. Her branştaki öğrencilerimiz bizim, aileniz ve ülkemiz için çok değerli. Sizleri çok seviyoruz. Geleceğimiz olarak görüyoruz. Bu kursları bitirdiğinizde sizleri çeşitle hediyelerle ödüllendireceğiz.” şeklinde konuştu.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bugünün çocuklarının söz sahibi olacağına dikkat çeken Başkan Yalçın, Arda Güler’in dünya devlerinden Real Madrid’e transferine atıfta bulunarak, “Arda Güler ile birlikte birçok Türk futbolcumuz yurtdışında. Son olarak Arda’yı tebrik ediyoruz. Bizi gururlandırdı. Hangi branşta olursa olsun başarılı olacaktınız. Öncelikle okuldaki eğitim başarınız, sonra bunu sporla destekleyeceksiniz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın, U11’de şampiyon olan takıma kupasını verirken, karate ve futbol kursiyerlerinin gösterileri ilgiyle izlendi.

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İHA

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