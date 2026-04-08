Talas'ta Yeni Sanayi Sitesi için önemli adım

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, yeni sanayi sitesinin detayları, esnafın beklentileri ve projenin ilçeye sağlayacağı katkılar ele alındı. Toplantıda, hem mevcut ihtiyaçların karşılanması hem de daha modern ve düzenli bir çalışma ortamının oluşturulması adına fikir alışverişinde bulunuldu.

“ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, “Talasımızda üretimin, emeğin ve alın terinin değerini biliyoruz. Sanayi esnafımızın daha sağlıklı, düzenli ve modern ortamlarda hizmet verebilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yeni sanayi sitesiyle hem esnafımızın çalışma koşullarını iyileştirecek hem de ilçemize yakışır bir ticaret alanı kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Kayseri Oto Sanatkârlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır ise toplantının verimli geçtiğini belirterek, “Sayın Başkanımız Mustafa Yalçın’a esnafımıza gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte ortaya konulan iş birliği ve ortak akıl, yeni sanayi sitesinin en sağlıklı şekilde hayata geçirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

Esnafın taleplerinin doğrudan dinlendiği buluşmada, yeni sanayi sitesinin sadece bir iş alanı değil; aynı zamanda üretim kalitesini artıran, şehir estetiğine katkı sunan ve ekonomik canlılığı destekleyen bir yatırım olacağı vurgulandı.

Ortak akıl ve istişare kültürüyle yürütülen süreçte, Talas’ta hizmet veren oto sanayi esnafının daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Yapılması planlanan yeni sanayi sitesinin, ilçenin ticari hayatına önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.