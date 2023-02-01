Talas'ta yollar açık

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, etkisini özellikle yüksek kesimlerde göstermeye başlayan kar yağışıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan tuzlama ve küreme çalışmalarıyla Talas'ın yolları açılarak ulaşım aksamıyor.

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  • 01.02.2023 12:35
  • Güncelleme: 01.02.2023 13:09
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Talas'ta yollar açık
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, etkisini özellikle yüksek kesimlerde göstermeye başlayan kar yağışıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan tuzlama ve küreme çalışmalarıyla Talas’ın yolları açılarak ulaşım aksamıyor.

Mevsim öncesi tuz ve diğer ekipman hazırlıklarının tamamlanmasının ardından kar yağışıyla yeniden harekete geçen ekipler, faaliyetlerini 2 vardiya halinde sürdürüyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye binası içinde 3 yıl önce özel olarak kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale ediyor.

Yağışlara teknolojik takip

Talas’ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerini de gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor. Bir yandan kameraları takip eden ekipler diğer yandan da araçları uygu üzerinden izleyerek hızlı şekilde yönlendirmeleri sağlıyor.

Toplam 447 km genişliğe sahip belediye sınırlarındaki yolları takip eden ekipler, 90 personel ile 2 vardiya halinde, 7 gün 24 saat boyunca kış çalışmalarını sürdürüyor.

12 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 3 adet greyder, 13 adet kepçe, 9 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe ve 2 adet kontrol aracı, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için çalışıyor.

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İHA

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