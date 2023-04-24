Talas'ta yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
Talas'ta ismi bilinmeyen bir kişi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.
- 24.04.2023 15:20
- Güncelleme: 24.04.2023 15:20
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Olay, Kayseri’nin Talas İlçesine bağlı Mevlana Mahallesinde meydana geldi. İsmi henüz açıklanmayan bir kişi, apartmandan yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
1ha
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