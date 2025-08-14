  • Haberler
Talas'ta Yürek Burkan Olay: 14. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşanan trajik olay, bölge sakinlerini yasa boğdu.

15 katlı bir apartmanın 14’üncü katında yaşayan 44 yaşındaki N.Z., henüz bilinmeyen bir nedenle evinin penceresinden düşerek park halindeki bir otomobilin üzerine çakıldı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.Z., ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

N.Z.’nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, çevredeki güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri doğrultusunda incelemeler sürüyor.

 

Haber Merkezi

