  • Haberler
  • Gündem
  • Talas'ta Zafer Coşkusu 'Malazgirt Filmi' İle Devam Etti

Talas'ta Zafer Coşkusu 'Malazgirt Filmi' İle Devam Etti

Talas Belediyesi'nin 'Malazgirt'ten Dumlupınar'a Zafer Haftası Etkinlikleri' kapsamında düzenlediği programlar, Talas Millet Bahçesi'nde tüm coşkusuyla devam ediyor.

Talas'ta Zafer Coşkusu 'Malazgirt Filmi' İle Devam Etti

Etkinliklerin üçüncü gününde Talaslılar, halk ozanları Âşık Gulfani ve Halil Daylak’ın seslendirdiği türkülerle Anadolu’nun ezgilerine kulak verdi. Duygu dolu anlara sahne olan türkülerin ardından ise katılımcılar, tarihimizin şanlı dönüm noktalarından biri olan “Malazgirt 1071” filmi ile anlamlı bir sinema keyfi yaşadı.

Programla ilgili konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şunları söyledi:

“Zaferlerimiz, milletimizin azim ve kararlılığının en güçlü göstergesidir. Malazgirt’ten Dumlupınar’a uzanan bu kutlu yol, bizlere aynı zamanda birlik, kardeşlik ve vatan sevgisini miras bırakmıştır. Bu bilinçle hazırladığımız etkinliklerde hem tarihimizin gururunu yaşıyor hem de gençlerimize aktarıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca sürecek konser ve film gösterilerimize davet ediyorum.”

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

YKS'de dereceye giren Kayserili İmam Hatip öğrencileri Mühendisliği tercih etti
YKS’de dereceye giren Kayserili İmam Hatip öğrencileri Mühendisliği tercih etti
Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi, Cilo Dağı'na Tırmandı
Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi, Cilo Dağı'na Tırmandı
Trabzonspor'a tarnsfer olan Mustaf Çiğdem'den Başkan Yalçın'a ziyaret
Trabzonspor'a tarnsfer olan Mustaf Çiğdem'den Başkan Yalçın'a ziyaret
Kocasinan'da Okul Bahçeleri Yeni Döneme Hazırlanıyor
Kocasinan'da Okul Bahçeleri Yeni Döneme Hazırlanıyor
Kızık Yolu'nda 30 Milyon TL'lik Ulaşım Yatırımı
Kızık Yolu'nda 30 Milyon TL'lik Ulaşım Yatırımı
Sunucu Pelin Çift, Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi'nde Mantı Doldurdu
Sunucu Pelin Çift, Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi'nde Mantı Doldurdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!