Talas'ta Zafer Coşkusu 'Malazgirt Filmi' İle Devam Etti

Etkinliklerin üçüncü gününde Talaslılar, halk ozanları Âşık Gulfani ve Halil Daylak’ın seslendirdiği türkülerle Anadolu’nun ezgilerine kulak verdi. Duygu dolu anlara sahne olan türkülerin ardından ise katılımcılar, tarihimizin şanlı dönüm noktalarından biri olan “Malazgirt 1071” filmi ile anlamlı bir sinema keyfi yaşadı.

Programla ilgili konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şunları söyledi:

“Zaferlerimiz, milletimizin azim ve kararlılığının en güçlü göstergesidir. Malazgirt’ten Dumlupınar’a uzanan bu kutlu yol, bizlere aynı zamanda birlik, kardeşlik ve vatan sevgisini miras bırakmıştır. Bu bilinçle hazırladığımız etkinliklerde hem tarihimizin gururunu yaşıyor hem de gençlerimize aktarıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca sürecek konser ve film gösterilerimize davet ediyorum.”