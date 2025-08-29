Talas'ta Zafer Coşkusu Sanat Müziği Konseriyle Zirve Yaptı

Etkinlikler kapsamında Mevlana Meydan Parkı’nda sahne alan şef Suat Deringöl yönetimindeki Talas Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu ve saz ekibi birbirinden güzel eserler seslendirdi. Koro, meydanı dolduran ilçe sakinlerine sanat müziğinin eşsiz eserlerinden oluşan unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserin sonunda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Zafer Haftası etkinliklerine ilişkin yaptığı açıklamada Malazgirt’ten Dumlupınar’a uzanan zaferlerin önemine değindi.

ECDADA SAYGI

Başkan Yalçın, “1071 Malazgirt Zaferi’nden 1922 Dumlupınar Savaşı’na, Alparslan’dan cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e kadar emek, can ve kan veren büyüklerimizin ruhu şad olsun. Bu vatanı onlara borçluyuz.” dedi.

TÜRK MÜZİĞİNE GÖNÜL VERENLERE DAVET

Talas Musiki Cemiyeti çatısı altındaki Türk Sanat Müziği Korosu hakkında da bilgiler veren Başkan Yalçın, “Buradaki kardeşlerimin hepsi gönüllü. Bir yıldan bu yana gece gündüz demeden çalışıyorlar. Kendilerini kutluyorum. Talas Musiki Cemiyeti çatısı altında 4 tane daha grubumuz bulunuyor. Arzu edenler yeni sezon başlarken arkadaşlarımıza katılabilir. Sizler de yeni gruplar kurabilirsiniz. Amacımız hem bir sosyal çevre oluşturmak hem de Türk müziğini sonraki kuşaklara aktarmak. Bugün buraya gelenler sadece eğlenmedi. Gönüllerine ve kulaklarına Türk müziğinin nakşı aşılanmış oldu. Bir hafta süren programlarımızla zaferlerimizi sadece anmakla kalmadık aynı zamanda yaşatıyoruz.” şeklinde konuştu.

Konserde Suat Deringöl ve ekibinin Başkan Yalçın’a hazırladığı şarkı sürprizi hem Başkan Yalçırn’dan hem de alandakilerden büyük alkış aldı.

FİNAL PARAŞÜT İNİŞ ALANINDA

Zafer haftası kapsamında son program 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 20.30’da Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda Zafer Yolu (Türkülerle Milli Mücadele Konseri) ile tamamlanacak.