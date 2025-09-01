Talas'ta Zafer Haftası Türkülerle Taçlandı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Malazgirt'ten Dumlupınar'a Zafer Haftası Etkinlikleri' unutulmaz bir finalle sona erdi. Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda gerçekleştirilen 'Türkülerle Milli Mücadele Konseri'nde belediye personeli ile Kayseri Üniversitesi çalışanlarından oluşan koro, seslendirdikleri eserlerle yürekleri titretti, izleyenlere milli mücadelenin ruhunu bir kez daha yaşattı.

Konserin en anlamlı anı ise finalde yaşandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı İlyas Memiş ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, sahneye çıkarak çocuklar ve vatandaşlarla birlikte ellerinde Türk bayrakları eşliğinde “Ölürüm Türkiyem” şarkısını söyledi. Alanı dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik ederken, dalgalanan ay yıldızlı bayraklarla adeta destansı bir zafer tablosu ortaya çıktı.

"ZAFER RUHU TALAS'TA YAŞATILDI"

Program sonunda konuşan Başkan Mustafa Yalçın, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Zafer Haftamız boyunca kahraman ecdadımızın aziz hatırasını yaşatmak, milletimizin destansı mücadelesini gelecek nesillere aktarmak için birçok etkinlik düzenledik. Bugün de birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde ortaya koyan bu muhteşem konserle haftamızı noktaladık. Emeği geçenlere, bizlerle bu coşkuyu paylaşan kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.”

