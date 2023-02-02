Talas’taki eski yetimhane binası Restorasyon Eğitim Merkezi olacak

Yalçın, “Köylerdeki ustalarımıza orada eğitim vererek özellikle yurt dışındaki önemli eserlerin restorasyonlarında çalışabilmelerinin yolunu açmış olacağız. Sadece taş değil, mermer, ahşap ve demir mimari restorasyon eğitimi verilecek” dedi.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan muhtarlar toplantısı yeni yılda da devam ediyor. Bu kapsamda ilk muhtarlar toplantısı Sakaltutan Mahallesinde gerçekleştirildi. Sakaltutan Sosyal Tesisindeki toplantıya Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Ast. Kd. Başçvş. Volkan Kılıçdağı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Burada konuşan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas’ın muhtarlarının Başkan Yalçın gibi bir başkana sahip olmasından dolayı çok şanslı olduğunu ifade ederek, “Sayın Başkanımız Türkiye’de örnek bir çalışma sergiliyorlar. Muhteşem bir tempoda çalışıyorlar. İyi bir çalışma ve hizmet ortama var. Sahada gezdiğinizde bunu görüyorsunuz” dedi.

“HEM YURT İÇİ HEM YURT DIŞINDA BÜYÜK İŞ İMKANI”

Mimari taş ustalığı, ahşap ustalığı ve demir ustalarının eğitim göreceği Zincidere’deki eski yetimhane binasının Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM) olarak yakında hizmet vereceğini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, böylelikle hem taş ustalığının unutulmayacağını, hem de yeni ustalar yetiştirilerek ekonomilerine katkı sağlanacağını söyledi. Bölgedeki insanların genlerinde taş ustalığının bulunduğunu belirten Yalçın, “Kendimizde bulunan zenginliği keşfetmek ve daha ileri götürmek üzere Zincidere’de 1900’lü yıllarda yapılmış olan yetimhanenin 1500 metrekarelik alanının tahsisini aldık. Buranın okul olması için Kayseri Üniversitesi ile bir protokol hazırladık. Köylerdeki ustalarımıza orada eğitim vererek özellikle yurt dışındaki önemli eserlerin restorasyonlarında çalışabilmelerinin yolunu açmış olacağız. Sadece taş değil, mermer, ahşap ve demir mimari restorasyon eğitimi verilecek. Müfredat hazırlıkları da sürüyor. Muhtarlarımızdan ricamız köylerinizdeki ustaların listelerini tamamlayın. Eğitim alanlara yurt dışında da geçerli diploma verilecek. Usta yetiştirme işi Türkiye’nin şu an en ehemmiyetli işi. Özellikle Avusturya gibi ülkelerde de bu tür ustalara büyük ihtiyaç var. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki tarihi eserlerin kaybolmaması adına önemli bir iş yapmış oluyoruz” şeklinde konuştu.