Talas'taki Sultan Abdulhamid Han'ın hatırası yürek burkuyor

Talas'ın Han Mahallesi'nde bulunan Sultan Abdulhamit Han'ın Meşihat Müsteşarı Deviş Efendi'ye 1899 yılında yaptırdığı ve kendi adı verilen Han Cami'nin görkemine ve ihtişamına yakışmayan metruk hali özellikle teravih kılmak üzere bu camiyi ziyaret edenlerin içini sızlatıyor.

Talas'ın şehre nazır bir yükseltisinde Ali Dağı eteklerinde bulunan, yüksekliği ve görkemi ile büyüleyici bir heybeti bulunan iki katlı bir yapı olan Han Camii, 30 yıldan fazla bir zamandır restore edilmeyi bekliyor.

Yıpranmış taş kubbesi arasından sızan yağmur sularının oluşturduğu nem tavandaki ve duvarlardaki sıvaların dökülmesime sebep olmuş, duvardaki süslemelerin bir çoğu zarar görmüş durumda.

Zemindeki halıların kaldırılmış olduğu, her yanında bakımsızlık ve ilgisizliğin gözlemlendiği camiye komşu olan vatandaşlar caminin çok uzun süredir bu şekilde bakımsız oluğunu, hiçkimsenin ilgilenmediğini, restore edileceği günü özlemle beklediklerini ifade ettiler.

Caminin bulunduğu konumda hiçbir dış aydınlatmanın olmadığı gözlemlenirken, Talas'ın bir çok tarihi yapısı aydınlatılırken bu mahmrumiyetin nereden kaynaklandığını anlamak mümkün değil.

Yapıldığı dönemde taşradaki eğitime oldukça büyük önem veren Sultan Abdulhamid'in Ana Sınıfı düzeyinde Sıbyan Mektebi olarak zemin katının üç oda şeklinde düzenlendiği yapının üst katında bulunan camiye merdivenlerden çıkılabiliyor.

Cami'nin harabe vaziyette bulunmasından dolayı beş vakit namaz caminin alt katında bulunan sıbyan mektebinin iki odasında kılınıyor.

Caminin giriş kapısının kenarında bulunan sağlı sollu 2 metre yüksekliğindeki deprem sütunlarının birisi rahat dönebilirken, diğeri son depremlerden sonra dönmemeye başlamış.

Aynı zamanda Sultan Abdulhamid Han'ın kendi döneminde yaptırmış olduğu tüm camilere hediye olarak gönderdiği görkemli aydınlatma avizesi ve boydan duvar saati de bu metruk camide muhafaza edilmeye devam ediyor.

Bu caminin kademeli taş kubbesi, aynı zamanda Hunat Caminin ve Zeynel Abidin Türbesinin kubbesini yapan ustaların elinden çıkmış.