Talas'taki üvey baba cinayetinin sır perdesi aralandı

Dün gece saatlerinde Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'taki 15 katlı bir binanın 8. katında gerçekleşen olayda, Y.C.K. ile 31 yaşındaki üvey babası H.P. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, Y.C.K. bıçakla H.P.'yi kalbinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı; ancak H.P. kurtarılamadı. Y.C.K. gözaltına alındı.

Şiddet İddiaları ve Belediye Başkanı'nın Açıklaması

Olayın ardından yapılan araştırmalarda, H.P.'nin hem anneye hem de çocuğa şiddet uyguladığı iddiaları ortaya çıktı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mağdur ailenin destekleneceği yönünde önemli bir açıklama yaptı. Yalçın, “Maalesef dün gece Talas'ta elim bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte üvey babasının şiddetine maruz kalan bir evladımız istenmeyen bir olayın müsebbibi oldu. Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün yapacağı inceleme sonrasında mağdur aileye gerekli destek için ilk adımı attık. Geriye kalan aile fertleri sahipsiz değildir. Talas Belediyesi olarak bugünden itibaren her zaman yanlarında olacağız.” dedi.

Bu olay, aile içi şiddetin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi ve toplumda bu tür durumların önlenmesi için daha fazla önlem alınması gerekliliğini vurguladı.