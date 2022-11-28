Talas'tan çocuklara özel bağlama kursu

Talas Belediyesi, 10-15 yaş arası çocuklar için ‘Bağlama Kursu’ başlatıyor. Talas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Talas Musiki Cemiyeti’nde verilecek kursa müracaatlar başladı.

Talas Musiki Cemiyeti’nin Ali Saip Paşa Caddesi girişinde bulunan kurs merkezinde verilecek ve tamamen ücretsiz olacak bağlama kursuna 10-15 yaş grubu arası çocuklar katılabilecek. Hafta sonları 09.00-12.00 saatleri arasından verilecek olan kursta, bir sanat dalıyla uğraşmak isteyen çocuklara bağlamanın incelikleri öğretilecek.

Konuyla ilgili olarak başvuru yapmak ve bilgi almak isteyenler mesai saatleri dahilinde 0352 437 07 03 numaralı telefonu arayabilecek.