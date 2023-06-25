Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi’nin Elbistan’da inşa ettiği Talas Kent Yaşam Alanı’ndaki depremzedelere bayram hediyesi gönderdi. Bisiklet, forma, futbol topu ve çikolatan oluşan hediyeyi alan Talas Kent sakinleri Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Kurban Bayramı’nda da depremzedeleri unutmayan Başkan Yalçın, Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’ndeki depremzede çocukların, bayram öncesi yüzünü güldürdü. Oradaki çocuklara bisiklet, forma ve futbol topu hediye eden Başkan Yalçın, ailelere de çikolata göndererek bayramlarını tebrik etti.

-Başkan Yalçın bizleri çok mutlu etti

Hediyelerden ötürü mutlu olduklarını ve Başkan Yalçın’ın bir kez daha yüzlerini güldürdüğünü ifade eden depremzedeler Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Duyduğu memnuniyeti dile getiren Talas Kent sakini Halil İbrahim Kıral, hediyelerin başta çocuklar olmak üzere kendilerini mutlu ettiğini ve yüzlerini güldürdüğünü ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Daha sonra düşüncelerini ifade eden Talas Kent sakini Aysel Çağlar, Başkan Yalçın’ın depremin hemen akabinde kendilerine başlarını sokacak bir ev inşa ettiğine ve sürekli kent sakinleriyle ilgilendiğine değinerek hediyelerinde özellikle çocukları çok mutlu ettiğini belirterek teşekkür etti.

Çocuklardan Başkan Yalçın’a: “Teşekkürler Başkan Amca!”

Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklarda hediyelerden duydukları memnuniyeti “Teşekkürler Başkan Amca” diyerek ifade etti.

Bisiklet, forma ve futbol toplarını alan çocuklar Başkan Yalçın’ı çok sevdiklerini de sözlerine ekledi.