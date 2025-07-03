Talas'tan Evlenecek Gençlere 'Aile Yılı' Jesti

Talas Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 'Aile Yılı'na özel bir projeyle damat ve gelin adaylarının yüzünü güldürmeye hazırlanıyor!

Talas'tan Evlenecek Gençlere 'Aile Yılı' Jesti

Kar Tanesi Gelinlik Evi, 7 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00’te düzenlenecek görkemli bir defile ile kapılarını açacak. 500’ün üzerinde gelinlikle, rüya gibi bir düğün için çiftlere eşsiz seçenekler sunacak bu özel mekan, sadece kadınlara özel etkinliklerle dolup taşacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu projeyle hemşehrilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurguladı. Gelinlik evinin, yuva kuracak çiftlere büyük kolaylık sağlayacağını belirten Yalçın, “Biri mutlaka size olur. Mutlu ve huzurlu bir aile kurulmasına bir miktar da katkımız olursa ne mutlu bize” dedi.

Destek veren gelinlik evlerine de teşekkür eden Yalçın, Kayseri'nin dayanışma ruhunun bir kez daha sergilendiğini ifade etti. Düğün hazırlıkları yapan çiftler için bu fırsatı kaçırmayın!

Haber Merkezi

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