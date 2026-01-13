Talas'tan Ödüllü Kitapçı Esat Ayata İçin Onur Gecesi

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 2025 Yayıncılık Özel Ödülü ile Kitabevi Emek Ödülü verilen Esat Ayata, “Kitapla Geçen Bir Ömür” temasıyla düzenlenecek programda yayıncılık serüvenini, kitap sevgisini ve kültür dünyasında biriken tecrübelerini paylaşacak.

Programda Dursun Çiçek, Mehmet Çetinkaya, Umut Türkmenoğlu, Prof. Dr. Faruk Karaaslan ve Prof. Dr. Celalettin Çetin, Esat Ayata’yı anlatacak.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kültür ve kitabın toplumdaki yerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Esat Ayata, benim gibi kitap düşkünlerinin yakından tanıdığı ve sık sık bir araya geldiği bir isim. Akabe Kitabevi de Kayseri’de kitapseverlerin yolunun düştüğü bir mekan. 2025 yılında Türkiye Yayıncılar Birliği Özel Ödülü ile Kitabevi Emek Ödülü almış Esat Ayata’yı onurlandırmak için böyle bir program düzenledik. Tüm kitapseverleri bekliyoruz”

Kitapseverlerin ve edebiyat dünyasının ilgiyle takip etmesi beklenen program, 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 19.00’da Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.