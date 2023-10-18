Talas'tan Örencik'e geniş yol

Talas Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinden Örencik'te önemli bir asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla Örencik mahalle içinden Çömlekçi yolu güzerghına kadar olan kısımdaki yolun genişliği 12 metreye çıkarıldı.

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  • 18.10.2023 11:42
  • Güncelleme: 18.10.2023 16:15
Talas'tan Örencik'e geniş yol
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinden Örencik’te önemli bir asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla Örencik mahalle içinden Çömlekçi yolu güzergâhına kadar olan kısımdaki yolun genişliği 12 metreye çıkarıldı.

Talas Belediyesi yol yapım ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmayla Örencik Mahallesi içindeki yolların asfaltı söküldü. İş makineleri yardımıyla yapılan sökümün ardından altyapı dolgu, sıkıştırma ve zemin hazırlığı tamamlandı.

Daha sonra yapılan çalışmayla eski hali dar olan yol 12 metre genişliğine getirilerek güvenli ve konforlu bir hale dönüştürüldü. Çömlekçi bağlantı yolu güzergâhına kadar olan bölümdeki asfalt yenileme çalışmasıyla 800 metrelik yola toplam 800 ton sıcak asfalt serildi.

Muhtardan Başkan Yalçın’a teşekkür

Yapılan çalışmayla ilgili görüşlerini ifade eden Örencik Mahalle Muhtarı Nurettin Bulut, yolun genişliğinden övgüyle bahsederek, “Talas Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Köyümüze 12 metre genişliğinde yol yaptırdı. Hizmette sınır yok. Çalışanlarından emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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