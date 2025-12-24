Talas'tan Talas'a Gönül Köprüsü: Cengiz Aytmatov Anılıyor

İnsanı merkeze alan eserleriyle milletlerin hafızasında derin izler bırakan Aytmatov’un düşünce dünyası müzik ve dans gösterileriyle sahnede hayat bulacak. Program kapsamında Talas Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya uzanan ezgileriyle izleyicileri ortak bir duygu ikliminde buluşturacak.

27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de, Kayseri Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek program, iki Talas arasında yüzyıllardır süregelen kültürel ve gönül bağlarını yeniden hatırlatacak. Aynı duyguda, aynı kültürde ve aynı hatırada birleşen coğrafyalar, bu özel gecede sanat diliyle konuşacak.

BAŞKAN YALÇIN AYTMATOV’U OĞLUNDAN DİNLEMİŞTİ

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kültürün birleştirici gücüne vurgu yaparak, “Cengiz Aytmatov, kelimeleriyle insanın yüreğine dokunan, eserleriyle bir milletin hafızasını ayakta tutan büyük bir değerdir. Onu anmak, aslında kendimizi, köklerimizi ve ortak geleceğimizi yeniden hatırlamaktır. Yaklaşık iki yıl önce meclis üyelerimizle birlikte yaptığımız bir program kapsamında Kırgızistan’da Cengiz Aytmatov’un oğlu Askar Aytmatov ile görüşmüş ve birinci ağızdan büyük yazar hakkında bilgiler edinme fırsatı bulmuştum. Talas’tan Talas’a kurulan bu gönül köprüsü; kültürümüzün, kardeşliğimizin ve aynı duyguda buluşan coğrafyaların en güçlü ifadesidir. Bizler sanatı sadece bir etkinlik değil, milletleri birbirine bağlayan kalıcı bir miras olarak görüyoruz” dedi.

Talas Belediyesi, kültür ve sanat yoluyla ortak değerleri yaşatmaya, Türk dünyasıyla olan gönül bağlarını güçlendirmeye ve bu mirası gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam ediyor.