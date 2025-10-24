Talas, Türk Dünyası Yazar ve Şairlerini Ağırlayacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Yazarlar Birliği iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlik, 14 farklı ülkeden toplam 48 yazar ve şairi Kayseri’de bir araya getirecek.

Program İçeriği

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın öncülüğünde düzenlenecek olan buluşma, şiir geceleri, paneller, konferanslar ve konserler gibi çeşitli etkinliklerle zenginleştirilecek. Ayrıca, yazar ve şairlerin öğrenci buluşmaları da programda yer alacak.

Başkan Yalçın, etkinliğin Türk dünyasının ortak kültürünü canlı tutma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Talas’ta sadece şehirleri değil, gönülleri de buluşturuyoruz. Bu buluşma, ortak tarihimizin ve kardeşliğimizin bir yansıması olacak” dedi.

Açılış ve Özel Gösteriler

Etkinliğin açılışı, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da Erciyes Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleşecek olan açılışın ardından, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu Gösterisi sahnelenecek. Bu gösteri saat 20.00’de başlayacak.

Katılımcı Ülkeler

Bu yılki buluşmaya Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Doğu Türkistan, Tataristan, Başkurdistan, Gagavuz Yeri, Kuzey Makedonya, Kosova, Kerkük, KKTC ve Türkiye’den yazar ve şairler katılacak.

Talas Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki bu uluslararası organizasyonu, Türk dünyasının ortak değerlerini geleceğe taşımayı hedefliyor ve Kayseri’de unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak. Ayrıntılı bilgi ve program takvimine Talas Belediyesi web sayfasından ulaşılabilir.