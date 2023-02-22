Talas ve Onikişubat 'kardeş' oldu

Talas Belediyesi, güney ve güneydoğu illerinde büyük yıkıma neden olan deprem felaketlerinin ardından bölgede daha etkin ve verimli çalışma yürütebilmek amacıyla Kahramanmaraş’ın merkez ilçelerinden Onikişubat ile ‘kardeş belediye’ oldu.

Onikişubat’ta ilk etapta gerçekleştirilen arama kurtarma, enkaz kaldırma, yemek ve geçici barınma çalışmalarının ardından konteyner kent, kalıcı konut, şehrin yeniden imarı gibi konularda etkin rol alacak Talas Belediyesi, yaraların sarılmasına katkı sağlayacak.

Bu çerçevede sık sık Kahramanmaraş’a giden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

“YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ”

Toplantıyla ilgili olarak konuşan Başkan Yalçın, “Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediyesi ile kardeş olduk. Yaraları hep birlikte saracak, Onikişubat’ı yeniden hep birlikte ayağa kaldıracağız. Bu çerçevede milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer yetkili kurum temsilcileriyle bir araya gelerek ilk etapta yapılacak çalışmaları masaya yatırdık.” diye konuştu.