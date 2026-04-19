Talas Yenidoğan'da minibüs 6 metre yükseklikten devrildi: 1 yaralı
Kayseri'de, minibüsün yaklaşık 6 metre yükseklikten devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. T.G. (60) idaresindeki 38 P 2191 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluk demirini kırarak yaklaşık 6 metre yükseklikten devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.