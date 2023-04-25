Talasgücü, 3. Lig zaferini depremzedeler ile kutlayacak

Kayseri’yi 3. Lig’de temsil etme hakkını elde eden Talasgücü Belediyespor, şampiyonluk kutlamasını depremzede vatandaşlarla yapacak.

Şampiyonluk kutlamasını depremzedeler ile birlikte yapmayı uygun bulan Talasgücü Belediyespor, depremzede çocuklara oyuncak, futbol topu, forma dağıtacak. Şampiyonluğun sevincini depremzede çocuklar ile birlikte yaşayacak, Talasgücü’nün bu etkinliği deprem bölgesinde mi? Yoksa Kayseri’de bulunan depremzede çocuklar ile mi? Yapacağı henüz netlik kazanmadı.

Konunun da netlik kazanmasının ardından kulüp yönetimi şampiyonluk kutlamaları etkinlikleri için hazırlıklara başlayacak.