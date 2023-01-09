Talasgücü, Alperen Topçular ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, Türkiye 3.Ligi'nde forma giyen Alperen Topçular ile anlaşmaya vardı.

PAYLAŞ
  • 09.01.2023 17:36
  • Güncelleme: 09.01.2023 17:36
  • 49
Talasgücü, Alperen Topçular ile anlaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, Türkiye 3.Ligi’nde forma giyen Alperen Topçular ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor, istediği transferi gerçekleştirdi. Teknik heyetin ısrarla kadroda görmek istediği oyunculardan olan Alperen Topçular ile sözleşme yapıldı.

Türkiye 3. Ligi takımlarından Küçükçekmece Tepecikspor’da forma giyen 25 yaşındaki sağ ve sol açık mevkilerinde oynayan Alperen, Antalya’da kampta bulunan Talasgücü Belediyespor’un kampına dahil olarak çalışmalara başladı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İtfaiye personellerine iş güvenliği eğitimi

İtfaiye personellerine iş güvenliği eğitimi

Başkan Çolakbayrakdar: 'Her zaman Engellilerin Yanındayız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Her zaman Engellilerin Yanındayız'

Hacamatla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Hacamatla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Develi'de minibüs takla attı: 6 yaralı

Develi'de minibüs takla attı: 6 yaralı

Kayseri Kökünü Kurutma Operasyonlarında İlk 4'e girdi

Kayseri Kökünü Kurutma Operasyonlarında İlk 4'e girdi

Benzine 63 kuruşluk indirim bekleniyor

Benzine 63 kuruşluk indirim bekleniyor

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

4
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

5
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

6
İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: 'Partimizi daha ileriye taşımak için adayım'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: “Partimizi daha ileriye taşımak için adayım”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de Üniversite Rektörleri 2. İstişare Toplantısını KAYÜ'de Yaptı

Kayseri'de Üniversite Rektörleri 2. İstişare Toplantısını KAYÜ'de Yaptı

Başkan Yalçın'dan 'Türkiye Yüzyılı' için hizmet startı

Başkan Yalçın'dan 'Türkiye Yüzyılı' için hizmet startı

DAHA FAZLA
Melikgazi'de belediye-üniversite işbirliği ile personele eğitim veriliyor

Melikgazi'de belediye-üniversite işbirliği ile personele eğitim veriliyor

Kayseri'de '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kutlandı

Kayseri'de '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kutlandı

Büyükkılıç ve başkanlardan KAYMEK Göznuru'na ziyaret

Büyükkılıç ve başkanlardan KAYMEK Göznuru'na ziyaret

Melikgazi'de daha nitelikli hizmet için belediye üniversite işbirliği ile personele eğitim veriliyor

Melikgazi'de daha nitelikli hizmet için belediye üniversite işbirliği ile personele eğitim veriliyor

ERÜ Rektörü Altun:'Ziraat fakülteleri ülkemizde önemli yere sahip'

ERÜ Rektörü Altun:'Ziraat fakülteleri ülkemizde önemli yere sahip'