Talasgücü, Alperen Topçular ile anlaştı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, Türkiye 3.Ligi'nde forma giyen Alperen Topçular ile anlaşmaya vardı.
- 09.01.2023 17:36
- Güncelleme: 09.01.2023 17:36
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, Türkiye 3.Ligi’nde forma giyen Alperen Topçular ile anlaşmaya vardı.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor, istediği transferi gerçekleştirdi. Teknik heyetin ısrarla kadroda görmek istediği oyunculardan olan Alperen Topçular ile sözleşme yapıldı.
Türkiye 3. Ligi takımlarından Küçükçekmece Tepecikspor’da forma giyen 25 yaşındaki sağ ve sol açık mevkilerinde oynayan Alperen, Antalya’da kampta bulunan Talasgücü Belediyespor’un kampına dahil olarak çalışmalara başladı.