Talasgücü Beldiyespor ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı

Kayseri’yi yıllardır Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Talasgücü Belediyespor sezonun ilk yarısında çıktığı 13 maçın 9’unu kazandı. Dört maçtan beraberlikle ayrılan Talas ekibi ilk yarıda 31 puan topladı. Grup lideri Ankara Sincan Belediyespor ile aynı puanda olan sarı lacivertlilerin en golcü ismi 7 golle Oğuz Saltabaş oldu. Talasgücü Belediyespor sezonun ikinci yarısına Develi derbisi ile başlayacak.