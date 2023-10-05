Talasgücü Belediyespor 1 haftada 3 maç yapacak

Türkiye 3. Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor'un maç trafiği karışıyor. Talasgücü, 1 hafta içinde 3 maç birden oynayacak.

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  • 05.10.2023 10:30
  • Güncelleme: 05.10.2023 11:01
Talasgücü Belediyespor 1 haftada 3 maç yapacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye 3. Ligi 1. Grup’ta mücadele eden Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor’un maç trafiği karışıyor. Talasgücü, 1 hafta içinde 3 maç birden oynayacak.

8 Ekim Pazar günü deplasmanda Aliağa Futbol A.Ş. ile karşı karşıya gelecek olan Talasgücü Belediyespor, 11 Ekim Çarşamba günü ise deplasmanda Sapanca Gençlikspor ile mücadele edecek. Sarı lacivertli ekip 15 Ekim Pazar günü ise evinde Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü karşısına çıkacak. İkisi deplasmanda 3 maç oynayacaklarına dikkat çeken Talasgücü Belediyespor Teknik Patronu Halil Aslan; "İkisi deplasmanda 3 maç oynayacağız. Ziraat Türkiye Kupası 2. tur müsabakalarının oynanacak olması maç trafiğini yoğunlaştırdı. Ligde iyi sonuçlar almak, Ziraat Türkiye Kupası’nda da yolumuza devam etmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Talasgücü zorlu maç trafiğinin ilk maçı öncesi hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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