Talasgücü Belediyespor: 3 - Niğde Belediyespor: 1

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 22. hafta maçında Talasgücü Belediyespor sahasında Niğde Belediyespor'u 3-1 yendi. Sarı Lacivertliler puanını 52'ye yükselterek lider Sincan Belediyespor ile aynı puana erişti.

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  • 30.03.2023 09:09
  • Güncelleme: 30.03.2023 10:20
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Talasgücü Belediyespor: 3 - Niğde Belediyespor: 1
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 22. hafta maçında Talasgücü Belediyespor sahasında Niğde Belediyespor’u 3-1 yendi. Sarı Lacivertliler puanını 52’ye yükselterek lider Sincan Belediyespor ile aynı puana erişti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Salih Soydan, Alişan Küçükkoçak, Emral Oktan

Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir xx, Erkan Kapar x, Ahmet Şahbaz xx, Ömer Çoban xx, Emincan Konuk x (Dk.46 İbrahim Şahinkaya xx), Canberk Soykuvvet xx (Dk.75 Osman Buğra xx), Bahtiyar Dolma x (Dk.75 Alperen Topçular xx), Ercan Çiftci xxx, Oğuz Saltabaş xx (Dk.84 Arda Saltan x), Ramazan Taş xx (Dk.88 Mehmet Seçme x), Akın Arıcan xx

Niğde Belediyespor: Cafer Öğütçü x, Mustafa Güngör xx, Yalçın Öztürk xx, Berkay Ekmekce xx, Berk Karadağ xxx, Ali İhsan xx (Dk.82 Berke Tamurx) İbrahim Bolat x , Emin Polat x, Furkan İzin xx, Emre Topçuoğlu xx, Ramazan Demir xx

Goller: Ahmet Şahbaz Dk.65, Alperen Topçular Dk.75, Ercan Çifci Dk.85 (Talasgücü Belediyespor) Furkan İzin Dk.12 (Niğde Belediyespor)

Kırmızı Kart: Furkan İzin Dk.89 (Niğde Belediyespor)

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