Talasgücü Belediyespor 3'üncü Lig iddiasını korudu
Bölgesel Amatör Ligin son haftasında Yozgat Belediyesi Bozokspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Talasgücü Belediyespor 3'üncü Lig iddiasını sürdürdü.
- 15.04.2023 17:38
- Güncelleme: 15.04.2023 17:38
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Bölgesel Amatör Lig 6’ncı Grup’ta şampiyonluk yarışında olan Talasgücü Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor’u konuk etti. Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan maçın 14’üncü dakikasında Ramazan Taş Talasgücü’nü öne geçirdi. Konuk takım ilk yarının son dakikasında penaltı kazandı. Cemal’in vuruşunda Talasgücü kalecisi Çağrı Can penaltıyı kurtardı.
İkinci yarıda skor değişmedi. Talasgücü Belediyespor ile Sincan Belediye Play- Off’a kalma maçı oynayacak.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Berkan Gündoğdu, Recep İlker Kor, Baran Kahraman, 4,üncü Hakem: İsmail Güzel
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can Tanrıbilir, Ömer Çoban, Ramazan Taş (Dk.84 Alperen Topçular), Akın Arıcan (Dk.70 Osman Buğra), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, Oğuz Saltabaş (Dk.70 Bahtiyar Dolma), Kadir Doğukan, Erkan Kapar, Ercan Çifci (Dk.90+3 Emincan), Arda Saltan
YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR: Burak Kağan, Devrim Aksongur (Dk.72 Rıfat), İsmail Çetin, Abdulkadir Yıldırım, Tayfun Senemli, Sergen Çelik, Mert Gün, Soner Erginçay (Dk.72 Enes Erol), Erdi Yıldırım (Dk.80 Barış Turan), Ömürcan Karaca, Cemal Deliktaş (Dk.80 Mert Tolun)
GOL: Dk.14 Ramazan Taş (Talasgücü Belediyespor)