Talasgücü Belediyespor – Ankara TKİ : 0-0

Bölgesel Amatör Lig’de grup lideri Talasgücü Belediyespor üçüncü sırada yer alan Ankara TKİ’yi konuk etti. Atatürk Spor Kompleksinde oynanan maçın ilk yarısında iki takımda gol atamadı. Maçın ikinci 45 dakikasında da gol olmadı. Hakem müsabakayı 5 dakika uzattı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Atatürk Spor Komplaksi Yan Saha

HAKEMLER: Ömür Bozkurt, Murat Kaan Taştemel, Alp Yasin Osma

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can Tanrıbilir, Ömer Çoban, Osman Buğra (Dk.71 Bahtiyar Dolma), Ramazan Taş (Dk.80 Emin Yıldırım), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, Oğuz Saltabaş (Dk.80 Mehmet Seçme), Alperen Topçular (Dk.65 Akın Arıkan), Emincan Konuk, Kadir Doğukan, Ercan Çifçi

ANKARA TKİ: Süleyman Yılmaz, Berkay Yücesoy, fatih Emircan, Çağatay Özkan, Hamit Kargın (D.90 Okan Anılır), Mustafa Kemal (Dk.90 Metehan Cavit), Mükail Bayındır (Dk.78 Ertan Miraç), Ahmet Kaan, Gökhan Koç, Muhammet Demir, Cengiz Tunçer (Dk.64 Eren Görür)

GOL: Yok