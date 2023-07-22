Talasgücü Belediyespor'da hedef 'Süper Lig'

Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, hedeflerinin adım adım başarıyı yakalayıp Süper Lig'e kadar yükselmek olduğunu söyledi.

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  • 22.07.2023 08:38
  • Güncelleme: 22.07.2023 09:23
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Talasgücü Belediyespor'da hedef 'Süper Lig'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, hedeflerinin adım adım başarıyı yakalayıp Süper Lig’e kadar yükselmek olduğunu söyledi.

Türkiye 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor, başarı basamaklarını birer birer çıkıp zirveye ulaşmak istiyor. Sarı lacivertli takımın başkanı Yunus İloğlu, ilk sezonda ayakları yere basan bir takım olmak istediklerini sonrasında başarı çıtasını yükseltmeyi hedef seçtiklerini söyledi.

Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, "Zor bir gruba düştük. Bizim kolay işimiz olmuyor. Yine zorluklarla geçecek gibi duruyor. Lige yeni katılan takımlar bizim grupta. PlayOff oynayan takımlar bizim grupta. Ama bunları da aşıp başarıya ulaşmak istiyoruz. Önce 2.Lige, ardından 1. Lige ve son olarak Süper Lig’e kadar yükselmek istiyoruz" dedi.

Alt yapıya da önem verdiklerini ifade eden Başkan İloğlu, "Gençlerbirliği’den çıkıp Fenerbahçe’de yıldızlaşan, Dünya devi Real Madrid’e transfer olan bir Arda gibi burada yetenekleri çıkarıp, Kayseri’ye ve Türk futboluna kazandırırsak ne büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

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İHA

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