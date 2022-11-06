Talasgücü Belediyespor - Eskil Belediye Spor: 2-1

Bölgesel Amatör Lig altıncı haftasında Kayseri takımlarından Talasgücü Belediyespor evinde konuk ettiği Eskil Belediyespor'u geriye düştüğü maçta 2-1'lik sonuçla yendi.

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  • 06.11.2022 17:37
  • Güncelleme: 06.11.2022 17:37
Talasgücü Belediyespor - Eskil Belediye Spor: 2-1

Atatürk Yan Saha’da oynanan maça baskılı başlayan Eskil Belediye 5’nci dakikada öne geçti. Talasgücü Belediyespor bu gole 45’nci dakikada Erkan ile cevap verdi. Takımlar devreye 1-1’lik eşitlikle girdi. İkinci yarısı daha sert geçen maçta 89’uncu dakika oynanırken gelişen Eskil atağını kesen Talasgücü Belediyespor kalecisi takımının atağını başlattı. Oyuna sonradan giren Akın Talasgücü’ne galibiyeti getiren golü attı. 

MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Salih Soydan, Burak Savaş, Emre Kankılıç
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Umut Mete, Muhammed İbrahim, Ömer Çoban, Osman Buğra (Dk.76 Osman Kaya), Muhammed Emir (Dk.70 Mehmet Seçme), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, Oğuz Saltabaş, Emincan Konuk, Erkan Kapar (Dk.56 Akın Arıcan), Bahtiyar Dolma (Dk.46 Ramazan Taş)
ESKİL BELEDİYESPOR: Emirhan Lüle, Musa Aydın, Ahmet Tarık, Uğur Özvardar, İmam Almas, Birkan Bakacak (Dk.57 Abdullah Kaçan), Alper Erkoç, Özgür Arslanalp, Ali Kale (Dk,57 Kasım Kılıç), Hikmet Enes (Dk.85 Erdal Onaylı), Cemal Deliktaş (Dk.79 İbrahim Can)
GOLLER: 
Dk.45 Erkan Kapar ve Dk.89 Akın Arıcan (Talasgücü Belediyespor) Dk.5 Cemal Deliktaş (Eskil Belediye Spor)
KIRMIZI KART:(Talasgücü Belediyespor)

1ha

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