Talasgücü Belediyespor fırsat tepti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Yozgat 1959 FK ile 3-3 berabere kaldı.

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  • 15.11.2022 08:39
  • Güncelleme: 15.11.2022 08:39
Talasgücü Belediyespor fırsat tepti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Yozgat 1959 FK ile 3-3 berabere kaldı.

Stat: Bozok Sentetik Dış Saha

Hakemler: Cem Alpay, Mehmet Can Onuk, Ceyhun Yılmaz

Yozgatspor 1959 FK: Kerem Latif, Anıl Kurt (Dk.88 Emre Yurtlu), Eren Çevik, Kürşat Ülük, Emirhan Ünal, Turgay Akman, Mert Canpolat (Dk.82 Sercan Tanırgan), Celal İpek, Özgür Demir (Dk.56 Bora Bayraktar), Levent Kaya, Çağrı Karabey

Talasgücü Belediyespor: Umut Mete, Emincan Konuk, Ömer Çoban, Ahmet Şahbaz, Kadir Doğukan, Canberk Soykuvvet, Ercan Çifci (Dk.74 Mustafa Kaya), Bahtiyar Dolma (Dk.61 Osman Uysal), Ramazan Taş, Akın Arıcan (Dk.61 Mehmet Seçme), Oğuz Saltabaş

Goller: Turgay Akman Dk.29, Mert Canpolat Dk.51, Eren Çevik Dk.66 (Yozgatspor 1959 FK) Oğuz Saltabaş Dk.10, Ramazan Taş Dk.39, Bahtiyar Dolma Dk.45+1 (Talasgücü Belediyespor)

İHA

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