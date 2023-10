Talasgücü Belediyespor – Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.: 2-1

3.’üncü Lig 1’inci grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor sahasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler’ni konuk etti. Talas ekibi ilk yarını uzatma dakikalarında Muhammed Emir ile öne geçti. İkinci yarıya 1-0 geride giren Gümüşhane ekibi 67’inci dakikada skoru dengeledi. Talasgücü Belediyespor 3 dakika sonra Taylan ile ikinci kez öne geçti. Maçta başka gol olmadı ve Talasgücü iç sahada 2’de 2 yaptı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Berk Çekal, Adnan Akbulut, Hasan Hüseyin Yazıcılar

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can, Enes, Mahmuthan Samet, Akın, Emir (Dk.69 Berkay), Muhammed Emir (Dk.55 Taylan) Ahmet, Canberk (Dk.83 Murat), Mert (Dk.83 Ercan), Süleyman (Dk.69 Ramazan), Erkan

GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş.: Erdoğan, Ayhan, Nebi, Ömer Faruk, Ümit, Batuhan (Dk.90 Erdem Can), Mehmetcan (Dk.61 Sertan), Taner, Osman Can (Dk.61 Necati Atilla), Hüseyin, Ali

GOLLER: Dk.45+2, Muhammed Emir ve Dk.70 Taylan (Talasgücü Belediyespor) Dk.67 Ali (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.)

SARI KART: Emir, Mahmuthan Samet, Taylan, Çağrı (Talasgücü Belediyespor) Erdoğan, Mehmetcan, Nebi (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.)