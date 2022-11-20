Talasgücü Belediyespor- Hacılar Erciyesspor: 2-1

Atatürk Yan Saha’da oynanan maça etkili başlayan Hacılar Erciyesspor 7’nci dakikada Mehmet Tatlı’nın golü ile öne geçti. Beraberlik golü için bastıran Talasgücü Belediyespor’un sol kanattan gelişen atağında topu uzaklaştırmak isteyen Hacılar Erciyesspor’lu İsmail Odabaşı golü kendi kalesine attı. İlk yarı 1-1 sona erdi. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Hakem maça 5 dakika uzatma verdi. Talas ekibi uzatma dakikalarında oyuna ikinci yarı dahil olan Emir Yıldırım ile skoru 2-1 yaptı. Maçta başka gol olmadı ve Talasgücü Belediyespor derbiyi 2-1’lik sonuçla kazandı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Burak Doğru, Murat Oruç, Murat Çam

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Umut Mete, Ömer Çoban, Osman Buğra (Dk.82 Mustafa Kaya), Ramazan Taş, Mehmet Seçme (Dk.46 Emir Yıldırım), Ahmet Şahbaz, Oğuz Saltabaş (Dk.82 Akın Arıcan), Emincan Konuk, Kadir Doğukan, Ercan Çifci, Bahtiyar Dolma (Dk.90+1 Erkan Kapar)

HACILAR ERCİYESSPOR: Osman Kuş, Muhammed Yasin, Yusuf Karaboğa, Tolga’dan Alan, Resul Özgen, Ali Avcı (Dk.87 Burak Türkmen), Mehmet Tatlı, Samet Kaan (Dk.67 Süleyman Yasa), Yunus Öztürk, İsmail Odabaşı, Tolga Yıldız (Dk.28 Hüseyin Öz)

GOLLER: Dk.22 İsmail Odabaşı- kendi kalesine ve Dk.90+3 Emir Yıldırım (Talasgücü Belediyespor) Dk.7 Mehmet Tatlı- penaltıdan (Hacılar Erciyesspor)