Talasgücü Belediyespor ikinci etap kampına başladı
Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri'yi temsil eden takımlardan Talasgücü Belediyespor ikinci etap çalışmalarına başladı.
- 09.01.2023 19:24
- Güncelleme: 09.01.2023 19:24
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Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden takımlardan Talasgücü Belediyespor ikinci etap çalışmalarına Antalya'da başladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bölgesel Amatör lig mücadele eden takımımız ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. İlk etap çalışmalarını Kayseri’de tamamlayan takımımız ikinci etap çalışmalarına bugün Antalya’da start verdi" ifadelerine yer verildi.
Talasgücü Belediyespor ikinci etap çalışmalar kapsamında 3 hazırlık maçı yapacak.
1ha
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