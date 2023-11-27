Talasgücü Belediyespor ilk deplasman puanını aldı

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor bu sezon oynadığı 11 maçın 4’ünü kazanırken 6 maçı kaybetti. İlk 12 haftada deplasmanda 5 maça çıkan ve beşinci maçını da kaybeden Talas ekibi 6’ncı maçına Ordu deplasmanına gitti.

52 Orduspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Talasgücü Belediyespor deplasmanda puanla tanıştı. Geçen hafta fikstür gereği maç yapmayan dün de Ordu deplasmana giden Talasgücü Belediyespor gelecek hafta sahasında Küçükçekmece Sinopspor ile karşılaşacak.