Talasgücü Belediyespor ilk deplasman puanını aldı
Kayseri'yi bu sezon 3'üncü Lig'de temsil eden Talasgücü Belediyespor dün Ordu deplasmanından beraberlikle ayrılarak ilk deplasman puanıyla tanıştı.
- 27.11.2023 17:40
- Güncelleme: 27.11.2023 17:40
TFF 3’üncü Lig 1’inci Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor bu sezon oynadığı 11 maçın 4’ünü kazanırken 6 maçı kaybetti. İlk 12 haftada deplasmanda 5 maça çıkan ve beşinci maçını da kaybeden Talas ekibi 6’ncı maçına Ordu deplasmanına gitti.
52 Orduspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Talasgücü Belediyespor deplasmanda puanla tanıştı. Geçen hafta fikstür gereği maç yapmayan dün de Ordu deplasmana giden Talasgücü Belediyespor gelecek hafta sahasında Küçükçekmece Sinopspor ile karşılaşacak.
1ha
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