Talasgücü Belediyespor liderlik maçına çıkacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Sincan Belediyespor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, maçı kazanırsa grup liderliğine yükselecek.

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  • 01.04.2023 08:46
  • Güncelleme: 01.04.2023 08:54
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Talasgücü Belediyespor liderlik maçına çıkacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Sincan Belediyespor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, maçı kazanırsa grup liderliğine yükselecek.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta liderlik mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor, Sincan Belediyespor ile Ankara’da karşılaşacak. Hazırlıklarını antrenör Halil Aslan nezaretinde yapan sarı lacivertliler, final olarak gördükleri maçı kazanmak istiyor. 2 Nisan Pazar günü oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan Sarı lacivertliler, bugün Ankara’ya giderek kampa girecek.

Sincan Belediyespor da Talasgücü Belediyespor da geride kalan 22 haftada 52 puan topladı. Ankara ekibi averajla birinci sırada bulunurken, Talasgücü Belediyespor da ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan maç 0-0 sona ermişti.

Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda oynanacak ve Trabzon bölgesi hakemi Melih Kurt’un düdük çalacağı müsabaka, saat 15:00’de başlayacak.

İHA

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