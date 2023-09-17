Talasgücü Belediyespor – Mardin 1969 Spor: 2-0

 TFF 3'üncü Lig 1'inci Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor sahasında konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u 2-0'lik skorla mağlup etti. 

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  • 17.09.2023 18:14
  • Güncelleme: 17.09.2023 18:14
Talasgücü Belediyespor – Mardin 1969 Spor: 2-0

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve sezon sonunda 3.’üncü Lig’e yükselen Talasgücü Belediyespor iç sahadaki ilk maçını oynadı. İlk haftayı lider olarak tamamlayan Mardin 1969 Spor’u konuk eden Talasgücü Belediyespor şampiyonluk kupasını bu maçtan önce aldı. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarının 7’inci dakikasında sağdan gelişen Talasgücü Belediyespor atağında Murat Şimşek takımını öne geçirdi. Maçın 85’inci dakikada Talasgücü Belediyespor Taylan Özgün’ün golü ile farkı ikiye çıkarttı. Maçta başka gol olmadı ve Talasgücü ilk galibiyetini iç sahada aldı. 
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Yakup Bakır, Mürvet Tavuztürk, Erdinç Tufan
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can Tanrıbilir, Enes Eliaçık, Mahmuthan Samet, Akın Arıcan, Emir Özsoy (Dk.69 Berkay Öztuvan), Muhammed Emir (Dk.74 Taylan Özgün), Canberk Soykuvvet (Dk.69 Ercan Çifçi), Murat Şimşek (Dk.90+2 Murat Karadeniz), Mert Sarı, Süleyman Çelik (Dk.74 Ramazan Taş), Erkan Kapar
MARDİN 1969 SPOR: Ogün Samet, Gencay Erten, Arif Cılak (Dk.59 Habip Akman), Serdar Yiğit, Muhammet Beşir (Dk.73 Serkan Köse), Ali Kemal (Dk.73 Yasin Reis), Deniz Özyeşiller, Mustafa Emirhan (Dk.82 Ali Eren), Ahmetcan Özdemir, Bekir Yücedağ (Dk.82 Berkay Sizer), Anıl Çıracı
GOLLER: Dk.52 Murat Şimşek ve DK.85 Taylan Özgün (Talasgücü Belediyespor)
SARI KART: Süleyman Çelik, Enes Eliaçık (Talasgücü Belediyespor) Emirhan Özyaşar, Ali Kemal, Habip (Mardin 1969 Spor)
‪KIRMIZI KART: Dk.90+6 Anıl (Mardin 1969 Spor)

1ha

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