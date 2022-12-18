Talasgücü Belediyespor - Osmancık Belediyespor: 3-2

Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha’da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Talasgücü Belediye ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Talasgücü’nden Ömer Çoban 53’üncü dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Konuk takım bir dakika sonra Eray’ın yaklaşık 20 metreden attığı golle öne geçti. Talasgücü 67’de Ahmet ile skoru dengeledi. Konuk takım iki dakika sonra tekrar öne geçti. Talasgücü Belediyespor’da Akın 79’uncu dakikada penaltı golüyle skoru 2-2’ye getirdi. Maçın 90+7’nci dakikasında Ercan Çifçi’nin kaydettiği golle Talasgücü maçı kazandı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Asen Albayrak, Elif Yalçın, Burak Toprak

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Mustafa Umut Mete, Muhammed İbrahim (Dk.46 Kadir Doğukan), Ömer Çoban, Osman Buğra (Dk68 Erkan Kapar), Ramazan Taş (Dk.18 Mehmet Seçme), Akın Arıcan, Muhammed Emir (Dk.46 Ercan Çifçi), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, Emincan Konuk, Bahtiyar Dolma (Dk.63 Oğuz Saltabaş)

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Süleyman Çağrı, Yunus Emre, İsmail Savaş (Dk.60 Hüseyin Can), Emre Biçer, Hüseyin Erol, Berk Alacabağ, Serkan Doğan, Eray Topçuoğlu (Dk.90+3Mert Aktaş), Emirhan Özmet (Dk.60 Ali Çermeli), İbrahim Enes (Dk.83 Cemal Özsüngü), Ertuğrul Yalman

GOLLER: Dk.67 Ahmet Şahbaz, Dk.79 Akın Arıcan -penaltıdan ve Dk.90+7 Ercan Çifçi(Talasgücü Belediye) Dk.54 Eray Topçuoğlu, Dk.69 Ertuğrul Yalman (Osmancık Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.53 Ömer Çoban (Talasgücü Belediyespor)