Talasgücü Belediyespor - Osmancık Belediyespor: 3-2

Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor 12'nci haftada sahasında konuk ettiği Osmancık Belediyespor'u son saniyelerde attığı golle mağlup etti.

PAYLAŞ
  • 18.12.2022 16:55
  • Güncelleme: 18.12.2022 16:55
  • 90
Talasgücü Belediyespor - Osmancık Belediyespor: 3-2

Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha’da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Talasgücü Belediye ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Talasgücü’nden Ömer Çoban 53’üncü dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Konuk takım bir dakika sonra Eray’ın yaklaşık 20 metreden attığı golle öne geçti. Talasgücü 67’de Ahmet ile skoru dengeledi. Konuk takım iki dakika sonra tekrar öne geçti. Talasgücü Belediyespor’da Akın 79’uncu dakikada penaltı golüyle skoru 2-2’ye getirdi. Maçın 90+7’nci dakikasında Ercan Çifçi’nin kaydettiği golle Talasgücü maçı kazandı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Asen Albayrak, Elif Yalçın, Burak Toprak
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Mustafa Umut Mete, Muhammed İbrahim (Dk.46 Kadir Doğukan), Ömer Çoban, Osman Buğra (Dk68 Erkan Kapar), Ramazan Taş (Dk.18 Mehmet Seçme), Akın Arıcan, Muhammed Emir (Dk.46 Ercan Çifçi), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, Emincan Konuk, Bahtiyar Dolma (Dk.63 Oğuz Saltabaş)
OSMANCIK BELEDİYESPOR: Süleyman Çağrı, Yunus Emre, İsmail Savaş (Dk.60 Hüseyin Can), Emre Biçer, Hüseyin Erol, Berk Alacabağ, Serkan Doğan, Eray Topçuoğlu (Dk.90+3Mert Aktaş), Emirhan Özmet (Dk.60 Ali Çermeli), İbrahim Enes (Dk.83 Cemal Özsüngü), Ertuğrul Yalman
GOLLER: Dk.67 Ahmet Şahbaz, Dk.79 Akın Arıcan -penaltıdan ve Dk.90+7 Ercan Çifçi(Talasgücü Belediye) Dk.54 Eray Topçuoğlu, Dk.69 Ertuğrul Yalman (Osmancık Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.53 Ömer Çoban (Talasgücü Belediyespor)

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Uyuşturucu tacirleri, 'Asena'nın burnundan kaçamadı

Uyuşturucu tacirleri, 'Asena'nın burnundan kaçamadı

Hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Kayseri 103 yıldır, aynı kararlılıkla vatanına sahip çıkıyor

Kayseri 103 yıldır, aynı kararlılıkla vatanına sahip çıkıyor

Atölye, fabrika gibi üretiyor

Atölye, fabrika gibi üretiyor

kaliteli bir çevre için yatırımlar devam ediyor

kaliteli bir çevre için yatırımlar devam ediyor

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mobilya Kent'te yangın

Mobilya Kent'te yangın

Aracın torpido gözünden uyuşturucu çıktı

Aracın torpido gözünden uyuşturucu çıktı

DAHA FAZLA
Kayseri ve çevresi soğuk havanın etkisine girecek

Kayseri ve çevresi soğuk havanın etkisine girecek

Şifa kaynağı pekmez

Şifa kaynağı pekmez

Talasgücü Belediyespor - Osmancık Belediyespor: 3-2

Talasgücü Belediyespor - Osmancık Belediyespor: 3-2

Talas 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na İlgi Büyük

Talas 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na İlgi Büyük

Öz Sağlık İş Sendikası Üyeleri İle Buluştu

Öz Sağlık İş Sendikası Üyeleri İle Buluştu