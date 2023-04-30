Talasgücü Belediyespor şampiyonluğu kutladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup şampiyonu Talasgücü Belediyespor, şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi. Kulüp başkanı Yunus İloğlu; "Geçen sezon yarım kalan bir hikayemiz vardı. Onu tamamladık. Şampiyon olduk” dedi.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’u namağlup tamamlayarak 3. Lige yükselme başarısı gösteren Talasgücü Belediyespor yönetici, antrenör ve futbolcular şampiyonluğu kutladı. Yemek organizasyonunda bir araya gelen sarı lacivertliler, 7 sezon sonra Kayseri’yi bir 3. Lig takımı kazandırmanın gururu içerisinde. Yemeğe Talasgücü Belediyespor Fahri Başkanı ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Kayseri AK Parti Kayseri 28.Dönem Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu, TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, TFF Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Talasgücü Belediyespor yönetici, antrenör, futbolcular ve aileleri katıldı. Yemekte konuşan Talasgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, şampiyonluğu hak ettiklerini ve geçen sezon finalde kaçırdıkları şampiyonluğu bu sezon yakalamanın haklı gururu içerisinde olduklarını söyleyerek “geçen sezon yarım kalan bir hikayemiz vardı. Bu sezon bunu tamamladık ve şampiyon olduk. Şampiyonluğumuzda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz. Artık Kayserimizin bir 3. Lig takımı var” dedi.

Programda sarı lacivertlilere şampiyonluk madalyaları verilirken, Fahri Başkan Mustafa Yalçın’a da tüm takım oyuncularının ve antrenörlerin imzaladığı bir forma hediye edildi. Organizasyonda sarı lacivertliler, şampiyonluk kupasını da kaldırarak objektiflere poz verdi.