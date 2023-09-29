Talasgücü Belediyespor, Sapanca Gençlikspor ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turunda Talasgücü Belediyespor’un rakibi Sapanca Gençlikspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekimi sonrası TFF 3. Lig 1.Grup ekibi Talasgücü Belediyespor’un rakibi belli oldu. 1. Eleme Turunda penaltı atışları sonrasında 1922 Konyaspor’u 5-4 mağlup ederek saf dışı bırakan Talasgücü Belediyespor 2. Eleme Turunda TFF 3.Lig 2.Grup ekiplerinden Sapanca Gençlikspor ile eşleşti.

2. Eleme Turu maçları 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde Sapanca Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.