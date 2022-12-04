Talasgücü Belediyespor - Sincan Belediyespor: 0-0

Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor 10'uncu haftada sahasında konuk ettiği grup lideri Sincan Belediye ile 0-0 berabere kaldı.

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  • 04.12.2022 16:54
  • Güncelleme: 04.12.2022 16:54
Talasgücü Belediyespor - Sincan Belediyespor: 0-0

Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha’da oynanan maçın ilk yarısında takımlar skoru değiştiremedi. İkinci yarısı daha stresli geçen maçın son dakikalarına takımlar 0-0’lık eşitlikle girdi. Maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Maçın uzatma dakikalarında da gol kaydedebilen olmadı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Esat Sadık Demirtaş, Ali Rıza Kuzucu, Burak Turunç 

TALASGÜCÜ BELEDİYE SPOR: Umut Mete, Ömer Çoban, Ramazan Taş, Mehmet Seçme (Dk. 73 Muhammed Emir), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet (Dk.83 Arda Saltan), Oğuz Saltabaş (Dk. 73 Akın Arıcan), Emincan Konuk, Kadir Doğukan, Ercan Çifçi, Bahtiyar Dolma (Dk.68 Osman Buğra)
SİNCAN BELEDİYESPOR: Emrah Kızıl, Hamza Uzman, Batuhan Kazan, Bahadır Can, Gökhan Şahin, Oğuzhan Genç, Furkan Taş (Dk.67 Furkan Çalikbacak), Barış Küçük, Özcan Gençoğlu, Ercüment Balıkçı (Dk.90 Erenyiğit Yılmaz), Eşref Keçeci
GOL:Yok

1ha

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