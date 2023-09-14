Talasgücü Belediyespor telafi peşinde

TFF 3. Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ligin 2. haftasında Pazar günü sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk edecek.

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  • 14.09.2023 09:24
  • Güncelleme: 14.09.2023 09:24
Talasgücü Belediyespor telafi peşinde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TFF 3. Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ligin 2. haftasında Pazar günü sahasında Mardin 1969 Spor’u konuk edecek.

Bu sezon tarihinde ilk kez TFF 3. Lig’de mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin ilk maçında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu’na 3-2 mağlup oldu. Sezona mağlubiyetle başlayan sarı lacivertliler telafi peşinde. Pazar günü evinde ilk maçına çıkacak olan Talasgücü Belediyespor, Mardin 1969 Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Talasgücü Belediyespor ilk iç saha maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almayı planlıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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