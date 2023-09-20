Talasgücü Belediyespor Türkiye Kupası'nda 1922 Konyaspor ile eşleşti
Üçüncü Lig'de mücadele Talasgücü Belediyespor, Türkiye Kupası 1'inci Tur'da 1922 Konyaspor ile eşleşti.
- 20.09.2023 09:58
- Güncelleme: 20.09.2023 09:58
Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve lig sonunda 3’üncü Lig’e yükselen Talasgücü Belediyespor 1’nci Grupta mücadele ediyor. Sarı lacivertliler 3’üncü Grupta mücadele eden 1922 Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Talasgücü Belediyespor ligde ilk galibiyeti geçen hafta sahasında Mardin 1922 Spor karşısında almıştı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN