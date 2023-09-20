Talasgücü Belediyespor Türkiye Kupası’nda 1922 Konyaspor ile eşleşti

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve lig sonunda 3’üncü Lig’e yükselen Talasgücü Belediyespor 1’nci Grupta mücadele ediyor. Sarı lacivertliler 3’üncü Grupta mücadele eden 1922 Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Talasgücü Belediyespor ligde ilk galibiyeti geçen hafta sahasında Mardin 1922 Spor karşısında almıştı.