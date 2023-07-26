Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu

TFF 3. Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu. Sarı lacivertliler sezona Tarsus deplasmanında başlayacak.

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  • 26.07.2023 17:26
  • Güncelleme: 26.07.2023 17:26
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Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu
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TFF 3. Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’un 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu. Sarı lacivertliler sezona Tarsus deplasmanında başlayacak.

TFF 3. Lig 2023-2024 Sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. TFF 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, 9-10 Eylül’de başlayacak olan yeni sezona Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda oynayacağı müsabaka ile başlayacak. Ligin 11.haftasını BAY olarak geçecek Talasgücü Belediyespor ilk yarıyı Malatya ekibi Arguvanspor ile oynayacağı müsabaka ile tamamlayacak. Talasgücü Belediyespor’un ilk yarı fikstürü ise şu şekilde;

1.Hafta Tarsus İdman Yurdu (D)

2.Hafta Mardin 1969 spor (İ)

3.Hafta Ayvalıkgücü Belediyespor (D)

4.Hafta Gümüşhane Sportif (İ)

5.Hafta Aliağa Futbol A.Ş (D)

6.Hafta Kırıkkale Büyük Anadoluspor (İ)

7.Hafta Kepez Belediyespor (D)

8.Hafta Edirnespor (İ)

9.Hafta İnegöl Kafkas Gençlikspor D)

10.Hafta Karabük İdman Yurdu (İ)

11.Hafta BAY

12.Hafta 52 Orduspor FK (D)

13.Hafta Küçükçekmece Sinopspor (İ)

14.Hafta Artvin Hopaspor (D)

15.Hafta Malatya Arguvanspor (İ)

İHA

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