Talasgücü Belediyespor – Yahşihanspor: 6-0

Bölgesel Amatör Lig 6’ncı grupta şampiyonluk mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor, Yahşihanspor’u konuk etti. Atatürk Spor Kompleksinde oynanan maçın ilk dakikalarından itibaren rakip sahaya yerleşen Talasgücü Belediyespor, 16’ncı dakikada Akın Arıcan’ın golü ile öne geçti. Sarı lacivertliler daha sonra 39’da Osman Buğra ve 43’de de Oğuz Saltabaş ile kaydettiği gollerle devreye 3-0 önde girdi.

Talas ekibi ikinci yarının 3. dakikasında Akın Arıcan ile dördüncü golünü kaydetti. 2 dakika sonra Bahtiyar ile Talasgücü 5’inci golünü buldu. 56’ncı dakikada Talasgücü Belediyesporlu Alperen Topçular perdeyi kapatan golü attı. Talasgücü Belediyespor maçı 6-0’lık skorla kazandı.



MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Mehmet Kara, İzlem Günaydın, Furkan Şekerci

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can Tanrıbilir, Ömer Çoban, Osman Buğra (Dk.60 Mustafa Kaya), Akın Arıcan (Dk.50 Alperen Topçular, Ahmet Şahbaz (Dk.46 Furkan Akbulut),

Oğuz Saltabaş, Kadir Doğukan, Erkan Kapar (Dk.46 Emincan), Ercan Çifçi (Dk.46 Muhammet Emir), Bahtiyar Dolma, Arda Saltan

YAPŞİHANSPOR: Serkan Polat, Mert Orhan, Şükrü Ali, Rıfat Yalınkılıç, Veysi Durmaz, ziya Güven, Alaattin Tunç, Mustafacan Bozyel (Dk.82 Taha), Doğanay Ulubaş, Mehmet Değermenci (Dk.63 Abdülkadir), Mert Tutar

GOLLER: Dk.16 - 48 Akın Arıcan, Dk.39 Osman Buğra, Dk.43 Oğuz Saltabaş, Dk. 50 Bahtiyar Dolma, Dk.56 Alperen Topçular (Talasgücü Belediyespor)