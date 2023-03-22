Talasgücü Belediyespor – Yozgatspor 1959 FK: 2-1

Bölgesel Amatör Lig 6’ncı grupta zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor Yozgatspor 1959 FK’yı konuk etti. Atatürk Spor Kompleksinde oynanan maçın 12’nci dakikasında konuk takım Ünal’ın penaltı golü ile öne geçti. Talasgücü bu gole 10 dakika sonra Ahmet Şahbaz ile cevap verdi. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Talasgücü Belediyespor 63’üncü dakikada Akın Arıcan Talasgücü’nü öne geçirdi. Maçta başka gol olmadı ve Talasgücü evindeki maçı kazandı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Orçun Özer, Mehmet Tülüler, Arif Çağları

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can Tanrıbilir, Ömer Çoban, Osman Buğra, Akın Arıcan, Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet 90+3 Furkan Akbulut), Oğuz Saltabaş (Dk.83 Emincan Konuk), Alperen Topçular, Kadir Doğukan, Erkan Kapar (90+3 Mehmet Seçme), Ercan Çifçi

YOZGATSPOR 1959 FK: Ökkeş Can Karakurt, Mehmet Yeniler, Kürsat Ülük, İlyas Bıçakçı, Ömer Sunar, Hüseyin Turgay, Abdurrahman Şahin, Enes Karaoğlu, Levent Kaya, Ünal Avcı, Emre Yurtlu

GOL: Dk.22 Ahmet Şahbaz, Dk.63 Akın Arıcan (Talasgücü Belediyespor) Dk.12 - penaltıdan Ünal Avcı (Yozgatspor 1959 FK)