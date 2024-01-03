Talasgücü bugün Antalya yolcusu

Türkiye 3. Futbol Ligi 1. Grup ekibi Talasgücü Belediyespor, iki günlük iznin ardından bugün tesislerinde yapacağı antrenman sonrası 10 günlük kamp için Antalya'ya hareket edecek.

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  • 03.01.2024 08:39
  • Güncelleme: 03.01.2024 08:39
Talasgücü bugün Antalya yolcusu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye 3. Futbol Ligi 1. Grup ekibi Talasgücü Belediyespor, iki günlük iznin ardından bugün tesislerinde yapacağı antrenman sonrası 10 günlük kamp için Antalya’ya hareket edecek.

İkinci yarı hazırlıklarına Kayseri’de başlayan 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor, oyuncularına iki gün izin vermişti. İzin dönüşü bugün tesislerinde saat 14.00’da idman yapacak olan ekip, bu idmanın ardından 10 günlük kamp çalışması için Antalya’ya hareket edecek. Kayseri ekibi, ikinci yarı için Antalya Kundu’da 10 gün kamp yapacak. Sarı - lacivertli ekip, kamp boyunca 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Ligin ilk yarısını 16 puan ile 11. basamakta tamamlayanTalasgücü, ikinci yarı öncesinde kadrosunu 3-4 oyuncu ile takviye etmeyi amaçlıyor. Yeni transferlerin kampa yetiştirilmesi için çaba harcanıyor.

Antalya kampını 13 Ocak’ta tamamlayacak olan Talasgücü Belediyespor, Kayseri’ye dönerek 21 Ocak’ta oynayacağı ikinci yarının ilk maçı için tesislerinde hazırlıklarını sürdürecek.

İHA

Kayseri Gündem
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